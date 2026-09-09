Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

AA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 15:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü.
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