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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Irak Temsilciler Meclisi#Külliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusiyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusiyi kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Irak Temsilciler Meclisi#Külliye

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