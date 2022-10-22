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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irak#Abdullatif Reşid
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 12:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i tebrik etti.

Görüşmede Irak’ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye’den ayrı tutmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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