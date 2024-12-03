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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irak#Suriye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 16:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti.

'SURİYE REJİMİ SİYASİ SÜRECE ANGAJE OLMALI'

Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irak#Suriye

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