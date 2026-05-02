Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi başbakanlığa aday gösterilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin kısa sürede kurulacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak ile yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını belirterek, yeni dönemde bu iş birliğini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Türkmenlerin ise Irak ile Türkiye arasındaki kardeşliğin müstesna unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi birçok kritik alanda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlılık ifade edildi.