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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Keir Starmer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 22:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

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İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Keir Starmer

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