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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Keir Starmer#Telefon Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 17:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile görüşmesinde, Türkiye-İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl netice almayı umduklarını belirtti.

İletişim Başkanlığı'nca görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi. Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Keir Starmer#Telefon Görüşmesi

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