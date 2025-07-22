Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile görüşmesinde, Türkiye-İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl netice almayı umduklarını belirtti.

İletişim Başkanlığı'nca görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi. Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.