Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetini kabul edecek

Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile 28 Ekim Salı günü görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncü kez bir araya gelecek. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

İLK İKİ GÖRÜŞME

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan’da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

