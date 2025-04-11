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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli görüşmeler

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Antalya Diplomasi Forumu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumunda önemli görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 11:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İletişim Başkanlığı görüşme ile ilgli olarak şu açıklamada bulundu:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumunda önemli görüşmeler

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Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.'

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI JAKOV MİLATOVİÇ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumunda önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

KOSOVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Antalya Diplomasi Forumunda önemli görüşmeler

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Antalya Diplomasi Forumu

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