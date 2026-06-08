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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili bugün görüşecek

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#Burhanettin Duran#Recep Tayyip Erdoğan#Venezuela
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili bugün görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 12:19

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez bugün ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" dedi.

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#Burhanettin Duran#Recep Tayyip Erdoğan#Venezuela

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