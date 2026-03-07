Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Bin Selman arasında "İran" görüşmesi

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için yoğun görüşmeler yaptığını belirtti.