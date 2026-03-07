×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Bin Selman arasında "İran" görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Bin Selman arasında İran görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 00:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel çatışmalar ve son gelişmeler ele alındı.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için yoğun görüşmeler yaptığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#İletişim Başkanlığı

BAKMADAN GEÇME!