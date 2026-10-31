Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin kabul edilemez

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İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Resmi törenle karşılanan Zelenski'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"SEYRÜSEFER EMNİYETİNİ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİM GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Savaşta hayatını kaybedenler için Sayın Zelenskiy'ye ve dost Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Kendisiyle bugünkü görüşmemizde, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.

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Savaşın, özellikle ABD Başkanı Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin hız kazanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını söylüyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Son dönemde yaşanan tırmanışa bağlı olarak çatışmaların Karadeniz'e sıçradığına şahit oluyoruz. Saldırılar kimden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin, Ukrayna'nın yeniden inşasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Zelenskiy'ye de ziyareti için teşekkür ediyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamaları ise şu şekilde:

Bugün önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Somut meseleler üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin önemli bir bölümünü Karadeniz'e ayırdık.

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Rusya, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü saldırganlıkla durumu daha da kötüleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmakta mutabık kaldık. Amacımız, koridorun etkin biçimde çalışmasını sağlamak. Türkiye'de toplantılar düzenleme ihtimalini görüştük.