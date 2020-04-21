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AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği,ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.     

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
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