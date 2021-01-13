Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den Dağlık Karabağ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın gelişimine yönelik Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bildiri imzalamıştı.

Putin, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Dağlık Karabağ'da durum sakin, 48 bin mülteci bölgeye dönüş yaptı” demişti.

Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık. Bu amaçla, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının başkanlığında çalışma grubu oluşturulacak." demiş ve bu bağlamda, kısa zamanda uzmanlardan grupların ve bölgede altyapının ve ekonominin geliştirilmesiyle ilgili planın oluşturulacağını belirtmişti.

Putin, yapılan anlaşmaların hem Azerbaycan hem de Ermenistan halkları, genel olarak Dağlık Karabağ bölgesi ve Rusya’nın çıkarları için yararlı olacağını söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN'DEN DAĞLIK KARABAĞ GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin’den bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşme sırasında Putin Erdoğan’ı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile dün başkent Moskova’da gerçekleştirdiği üçlü görüşme konusunda bilgilendirdi.