Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

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CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Bugün yılın ilk görüşmesini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bugünkü görüşmenin gündeminde Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gündeme gelen terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devlet nezdinde atılabilecek adımlar var. Zira hatırlanacaktır DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret ettikten sonra siyasi parti turuna başlamıştı. Bu tur kapsamında önce MHP'nin kapısını çalmıştı. Ardından AK Parti heyetiyle bir araya gelmişti. O görüşmelerin ardından liderlerin bir araya gelmesi oldukça önemli. İmralı ile görüşen DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından elde edilen yansımaları iki liderin değerlendirmesini bekliyoruz.

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Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılarını işaret ederek kadife eldivenin içerisindeki demir yumruk uyarısında bulunmuştu. Bölgenin terörden arındırılması gerekiyor. Bu kapsamda askeri operasyon da seçeneklerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu işaret etti. Terör operasyonları da görüşmenin gündeminde olacak.

Bahçeli'nin doğum günü 1 Ocak tarihi. Bu görüşmede de tabii ki Bahçeli'nin doğum gününü Erdoğan'ın tebrik etmesi bekleniyor.

İki lider en son 15 Kasım tarihinde görüşmüşlerdi. Bugünkü görüşme yılın ilk görüşmesi olacak."