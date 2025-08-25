Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Ahlat'ta görüştü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA YILIN 4. GÖRÜŞMESİ

Ardından Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda iç ve bölgesel meselelere ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Ahlat'taki konutundan ayrıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterinde bulunan vatandaşların yanında durarak ara ara çocuklara hediyeler verdi. Vatandaşlarla sohbet etti. Yılın dördüncü görüşmesini yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile. O görüşmenin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gidecek, kabine toplantısını gerçekleştirecek."