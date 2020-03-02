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Haber Giriş: 02.03.2020 - 20:34,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Borisov arasında kritik zirve

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Borisov arasında kritik zirve
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 20.00'de başlayan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Borisov'un açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.     

Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.     

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