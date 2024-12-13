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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken görüşmesinin perde arkası: Türkiye'nin duruşu çok net

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Blinken#Hande Fırat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 01:01

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasındaki detayları anlattı.

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Fırat görüşmede, ABD tarafının terör konusunda işbirliği ve yapıcı bir pozisyon çizdiklerini belirterek şunları söyledi:

ABD'li yetkililere sorunun ne olduğu soruldu. DEAŞ ile ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu ifade etmişler. Yabancı savaşçılardan AB vatandaşı olanları ülkeleri geri almayı kabul etmiyor. Türkiye çok net bir şekilde bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'a "Türkiye'nin duruşu çok net. Tüm terör örgütleri yok olmalı ve bunu yapacak güçteyiz" ifadesini kullandı. Görüşmelerde ABD'liler tarafından eskisi gibi dayatmacı bir dil kullanmamışlar. ABD'liler işbirliği ve beraber çözüm isteğini dile getirdiler. Blinken, daha yapıcı bir pozisyon çizmiş.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Blinken#Hande Fırat

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