Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken görüşmesinin perde arkası: Türkiye'nin duruşu çok net

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Fırat görüşmede, ABD tarafının terör konusunda işbirliği ve yapıcı bir pozisyon çizdiklerini belirterek şunları söyledi:

ABD'li yetkililere sorunun ne olduğu soruldu. DEAŞ ile ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu ifade etmişler. Yabancı savaşçılardan AB vatandaşı olanları ülkeleri geri almayı kabul etmiyor. Türkiye çok net bir şekilde bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'a "Türkiye'nin duruşu çok net. Tüm terör örgütleri yok olmalı ve bunu yapacak güçteyiz" ifadesini kullandı. Görüşmelerde ABD'liler tarafından eskisi gibi dayatmacı bir dil kullanmamışlar. ABD'liler işbirliği ve beraber çözüm isteğini dile getirdiler. Blinken, daha yapıcı bir pozisyon çizmiş.



