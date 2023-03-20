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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüşecek

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#Recep Tayyip Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepede görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da Beştepe'de görüşecek.

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Seçim takvimi açısından kritik bir haftaya girilirken Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da görüşecek.

23 Mart tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı adaylıkları YSK'ya sunulacak. 24 Mart tarihi de protokollerin sunulması için son tarih.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin ayrıntıları CNN Türk Editörü Gülşen Coşkun paylaştı. Coşkun'un aktardıkları şu şekilde:

Bu görüşme Erdoğan-Bahçeli arasındaki yılın 4. görüşmesi olacak. Bir önceki görüşme Külliye'de 8 Mart günü yapılmış ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmüştü. Bugünkü görüşme de Külliye'de gerçekleşecek. Gündemde tabii ki seçim olacak. Önümüzde iki önemli tarih var. Biri 23 Mart, diğeri 24 Mart.

YENİDEN REFAH'IN KARARI GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ

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23 Mart'ta siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son başvuru günü. 24 Mart'ta ise yine siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi açısından son gün. Gözümüz kulağımız Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğindeydi. Yeniden Refah Partisi bugün ne karar verecek diye bekliyorduk, az önce "herhangi bir ittifaka dahil olmadan devam edeceğiz" mesajı geldi. Şimdi bu nedenle bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Yeniden Refah Partisi'nden çıkan kararın görüşmenin gündem başlıkları arasında olacaktır.

Sadece seçim takvimi değil bunun dışında deprem, deprem sonrasında atılan ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhurbaşkanlığı

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