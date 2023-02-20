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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesinde… Kahramanmaraş’ta konteyner kente ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesinde… Kahramanmaraş’ta konteyner kente ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 19:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı ziyaretlere Kahramanmaraş’ta devam etti. Hatay’dan sonra Kahramanmaraş’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, konteyner kentte incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. MHP lideri Bahçeli, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak, bu konuda MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli#Deprem

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