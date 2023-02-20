Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesinde… Kahramanmaraş’ta konteyner kente ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. MHP lideri Bahçeli, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak, bu konuda MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.