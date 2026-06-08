Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim krizi savaş ve salgın gibi

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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Sıfır Atık Festivali ve sergimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 500’den fazla paydaşı bir araya getiren bu platformu kıymetli buluyorum. 183 ülkeden katılım var. 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, çevre diplomasisinde Türkiye’nin ulaştığı düzeyi göstermekte. Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok önemli. Forumun ortak deklarasyon bildirgesinin de yeni adımlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

‘SIFIR ATIK’ KÜRESEL SEFERBERLİĞE DÖNÜŞTÜ

İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisi ile birbirini etkilediği inkar edilemez hakikattir. Bu her geçen yıl daha da fazla hissediliyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilmesidir. Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı tahrip edici etkilerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer tarafı açlık yoksulluk içinde hastalıklarla mücadele ediyor. BM raporuna göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmakta, üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir. Atık sorunu da küresel çapta tehdit unsuru olarak karşımızda durmakta. Eşim Emine Erdoğan’ın, forumun başında anlattığı 1.6 milyon metrekare büyüklüğündeki çöpten kıta sorunu ürkütücü bir örnektir. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık hareketi küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.”

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EKONOMİYE 365 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLADI

- "Sıfır Atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projeler ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 2017’de yüzde 13 olan atık geri kazanım oranı 2025’te 37.53’e ulaştı. Bu oranı 2035’te yüzde 60’a, 2053’te yüzde 70’e çıkaracağız. 2017’de derin mesuliyet bilinci simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini global çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum.”

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SIFIR ATIK FESTİVALİ’NDE DÖRDÜNCÜ GÜN YOĞUNLUĞU

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yoğun katılımın olduğu festivalin dördüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARAKOÇ, ZARİFOĞLU VE ZENGİN’İ ANDI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin’i vefatlarının yıldönümünde andı. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin.”

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BAKAN KACIR’DAN ‘SIFIR ATIK’ DİPLOMASİSİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Forumu'nda Tanzanya, Somali ve Güney Sudanlı mevkidaşlarının yanı sıra Alman bakanlık temsilcisiyle bir araya gelip sanayi ve teknolojide işbirliği fırsatlarını görüştüğünü bildirdi. Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada; Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Judith Kapinga, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan, Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Labanya Margaret Mathya Ugila ve Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter ile verimli temaslarda bulunduklarını kaydetti.

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BAKAN YUMAKLI’DAN TARIMDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

SIFIR Atık Forumu 2026’da Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok ülkeyle işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşmalar imzaladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin uluslararası ölçekte son derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizerek, “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde küresel bir harekete dönüşen sıfır atık yaklaşımının bugün dünya tarafından sahipleniliyor olması, ülkemizin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolünün en somut göstergelerinden biridir” değerlendirmesinde bulundu.

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