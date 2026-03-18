Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda gazetecilerle buluştu... "Karalama kampanyalarını sizlerle engelleyeceğiz"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Sizlerin şahsında ülkemizde ve yurtdışında büyük bir gayret ve özveriyle kimi zaman canlarını tehlikeye atarak görevlerini ifa eden tüm basın emekçilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde ister geleneksel medyada ister dijital mecralarda çalışıyor olsun tüm gazetecilerimizin, tüm yazarlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerinde zor bir görevi icra ederken can veren tüm medya mensuplarını şükranla yad ediyorum. Bilhassa İsrail’in Gazze’deki soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 kahraman gazeteciyi kemali hürmetle anıyorum. Bu güzel buluşma için İletişim Başkanlığımıza tebriklerimi iletiyorum.

Haberin Devamı

CANINIZI ORTAYA KOYUYORSUNUZ

Gazeteciler ve yazarlar, toplumun bir anlamda hafızasını teşkil eder. Gerektiğinde eleştirerek, gerektiğinde sorgulayarak, gerektiğinde ise takdir ve teşvik ederek hayati bir kamu hizmetini yerine getiriyorsunuz. Tüm bunların yanında çağımızın baş belasına dönüşen dezenformasyonla da mücadele ediyor, haberin kaynağına iniyor, en objektif, en güvenilir bilgiyi milletimize aktarmak için hassasiyetle hareket ediyorsunuz. Kimi zaman savaş ve sıcak çatışmaların göbeğinde, kimi zaman kriz ve afet bölgelerinde, kimi zaman da en zorlu arazi ve iklim koşullarında toplumun doğru ve teyit edilmiş haberlere erişebilmesi adına canınızı ortaya koyuyorsunuz. Seçtiğiniz kelimelerle, yazdığınız yazılarla, milletimize verdiğiniz doğru bilgilerle bu tehditlerin önüne geçmeniz son derece mühimdir. Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini, Türkiye’nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum.

KALEMİ ÖZGÜR GAZETECİLERE İHTİYAÇ VAR

Haberin Devamı

Özellikle meslekte kıdemli gazetecilerimizin hem çalıştıkları kurumları hem de kendilerini bu noktada bir eğitmen, daha doğrusu bir mentor olarak görmeleri gerektiğine inanıyorum. Türkiye’nin ve açıkçası geniş coğrafyamızın fikri hür, kalemi özgür, zihni berrak, vicdanlı, donanımlı ve milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacı var. Hiç şüphesiz bunları da yetiştirecek olan sizlersiniz. Bu hedef doğrultusunda ortaya koyacağınız çabalarda daima yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum.

ESKİ GÜNLERİN HORTLATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz. Sizlerin de gayretleriyle bu iklimi koruyup güçlendirmek arzusundayız. İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da inşallah bir daha o eski günlerin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz.”

Haberin Devamı

BU BARBARLIĞIN DÜNYAYA ANLATILMASI ÖNEMLİ

İSRAİL’in saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bakınız, şu an bölgemizde İsrail’in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşamıyor. Masum çocuklar okullarında ders dinlerken acımasızca katlediliyor. İnsanlar, asırlardır sahibi oldukları topraklarından göç etmeye zorlanıyor. İsrail, tamamen keyfi sebeplerle hiçbir yetkisi olmadığı halde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor. Önce Gazze’yi ardından Yemen ve Lübnan’ı son olarak da İran’ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Saldırılarla eş zamanlı olarak vaat edilmiş topraklar hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar çeşit çeşit garabetin gündeme getirilmesi elbette tesadüf değildir. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke, bölgemizi adım adım felâkete sürüklemektedir. İşte bize dayatılan gündemlerin çekim alanından kurtulup, tüm bu gerçeklerin, bu barbarlığın, bu cinnet halinin yankı uyandıracak şekilde tüm dünyaya anlatılması önemlidir.”

Haberin Devamı

TÜRKİYE OLARAK TEPKİMİZİ ORTAYA KOYDUK

AK Parti Genel Merkezi’nde dijital bağlantı ile AK Parti teşkilatı ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımlanan videoda özetle şunları söyledi: “10 Ekim’de varılan ateşkesi hiçe sayan İsrail, Gazze’ye ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bir de buna 28 Şubat’ta komşumuz İran’a karşı yine İsrail hükümetinin tahrik ve tertipleriyle başlayan hava harekatları eklendi. Türkiye olarak kim yaparsa yapsın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken, savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık. Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimizle işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık. Amacımız bu anlamsız, bu hukuksuz ve son derece yanlış savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz.”

Haberin Devamı

KİMSEYİ DIŞLAMADIK

Toplumun her kesimine ulaştıklarını belirten Erdoğan, “Şehit yakınlarımızdan dar gelirli vatandaşlarımıza, kimi kimsesi olmayan yaşlılarımızdan gençlerimize ve kadınlara kadar toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Kimseyi ayırmadık, kimseyi dışlamadık, 86 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza bastık. Teşkilatımdan ricam, öncelikle şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz, onları yalnız bırakmamanızdır. Yetimleri ve öksüzleri ihmal etmemenizi bir kardeş, bir dost, vefalı bir büyük olarak onlarla hemhal olmanızı sizlerden istirham ediyorum” dedi.