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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IDEF 2025'e ziyaret

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#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#IDEF
Cumhurbaşkanı Erdoğandan IDEF 2025e ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılıyor.

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İstanbul'da bugün önemli fuara gerçekleşiyor. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan IDEF 2025e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin askeri gücünü gösteren bu fuara katılıyor. Erdoğan'ın konuşması öncesinde Türk savunma sanayindeki yatırımları gösteren araçlar alanda sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan IDEF 2025e ziyaret

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Etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan IDEF 2025e ziyaret

Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları gibi ürünler bulunuyor.

Fuarın deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri yer alıyor. Fuarda ayrıca güvenlik ve lojistik alanındaki teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapacak IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek.

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Fuar, 27 Temmuz'da sona erecek.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#IDEF

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