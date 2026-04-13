Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ideathon" Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ideathon Yarışması#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ideathon Yarışması Ödül Törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 17:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Ideathon Yarışması'nın ödül törenine iştirak etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen yarışmanın kazananları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ideathon Yarışması Ödül Törenine katıldı

"Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" temasıyla düzenlenen Ideathon’da, aile kurumunu her türlü bağımlılığa karşı korumayı ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi politika önerileri ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ideathon Yarışması Ödül Törenine katıldı

DERECEYE GİREN İSİMLER BELİRLENDİ

Yarışma kapsamında finale kalan 15 takım, hazırladıkları projeleri ve politika tekliflerini jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Takımların aile odaklı çözüm önerilerini titizlikle inceleyen jüri üyeleri, dereceye giren isimleri belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ideathon Yarışması Ödül Törenine katıldı

Final aşamasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takım ve katılımcılara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Programa, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli de katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ideathon Yarışması Ödül Törenine katıldı

 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ideathon Yarışması#AK Parti

