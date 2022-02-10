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Cumhurbaşkanı Erdoğan için onlarca mesaj yağdı

#Recep Tayyip Erdoğan#Koronavirüs#Murat Kurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan için onlarca mesaj yağdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a sosyal medya üzerinden çok sayıda vatandaş geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan da sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara tek tek teşekkür etti.

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Erdoğan kendisine gönderilen, ‘Annem elinde Kuran 82 yaşında ilk günden beri sana duacı reis’ mesajına, “Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…” notuyla karşılık verdi. Bir başka videoda ise ufak çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ettiği görüldü. Erdoğan bu videoya ise “Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…” yanıtını verdi.

BAKAN KURUM COVID-19

Öte yandan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da koronavirüs testi pozitif çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan, Kurum’un koronavirüse yakalandığını duyurarak, “COVID-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Koronavirüs#Murat Kurum

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