Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç siyasette Ankara’ya sıkışmadık

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Shangri-La Bosphorus’ta düzenlenen DEİK 39’uncu Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “DEİK, 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluşu ve 6 bin üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK, aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Biliyorsunuz bizim dış politika felsefemizin temelinde Hazreti Mevlânâ’nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz. İç siyasette Ankara’ya sıkışıp kalmadığımız gibi, dış politikada korkular, düşmanlıklar, önyargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık.

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TİCARET KÖPRÜLERİ KURDUK

Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Bakınız, sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurtdışı ve yurtiçi görüşme gerçekleştirirken, 134 kabul yaptık. Ay yıldızlı al bayrağımızın sadece diplomatik misyonlarımızda değil, Türk iş çevrelerinin oralardaki yatırımlarında, farklı ülkelerde başlattıkları projelerde de dalgalandığını görmekten inanın çok ama çok kıvanç duydum. El ele verdik, omuz omuza verdik, gönül birliği yaptık ve Türkiye’yi daha önce hiç tecrübe etmediği seviyelere birlikte taşıdık. Türkiye’nin gururu olduğunuz için, yerli üretim mallarımızın kalitesini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum.”

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TOZ BULUTU DAĞILDIĞINDA KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır. İstanbul Finans Merkezi’ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler kurumlar vergisi ödemeyecek. Üstelik bu yaklaşımı yalnızca İstanbul ile sınırlamıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların yüzde 95’ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye’yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, ticaretin yönlendirildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız.

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KERKÜK VALİSİ AĞA’YI KABUL ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı kabul etti. Kabulde, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Irak’ın kurucu unsurlarından Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Göreve gelmesinden bu yana vilayetteki tüm kesimlerle yakın ilişkiler kuran Ağa’yı tebrik eden Erdoğan, Irak’ın geneli ve Kerkük’te huzurun daim kılınması için Türkiye’nin desteğinin güçlü şekilde süreceğini kaydetti.

BİR ÇOCUKTAN MEKTUP VE RESİM

DEİK, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi 100 çocuğu Türk Kızılay aracılığıyla giydirmişti. Çocuklardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup ve resim, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.

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‘USTALARA SAYGI ÖDÜLLERİ’Nİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilen Ustalara Saygı Ödülü’ne bu yıl Mithat Yenigün, Remzi Gür, Ömer Cihad Vardan ve 2004’te hayatını kaybeden Sakıp Sabancı layık görüldü. Merhum Sabancı’nın ödülünü torunu Melis Sabancı Tapan teslim aldı.

‘BÜYÜMEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR’

Darbe girişimlerinden ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. Türkiye’nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Büyüme cephesindeki müspet seyir halen devam ediyor. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz.