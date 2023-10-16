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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi: İbrahim Reisi ve Rishi Sunak ile görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Reisi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan barış diplomasisi: İbrahim Reisi ve Rishi Sunak ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Reisi arasında gerçekleşen görüşmeyi şu ifadelerle duyurdu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

"GERİLİMİ ARTIRICI ADIMLARDAN UZAK DURULMALI"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

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Erdoğan ile Sunak arasında gerçekleşen görüşme ise şu şekilde duyuruldu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

"FİLİSTİN'E VERİLEN SÖZLER HATIRLANMALI"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Reisi

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