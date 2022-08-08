Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Gazi Cemevi'ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem ayının 10'uncu gününde Alevi dedeleriyle buluştu ve iftar yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez bir cemevi ziyareti yapıyor. İlk cemevi ziyareti 2007'de, İstanbul Kazlıçeşme'deydi. Erdoğan ilk kez bir cemevinde oruç açılışına katılıyor. Hüseyin Gazi Türbesi, Alevi toplumun oldukça önem verdiği bir yer. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan, en son 2017'de Alevi dedeleriyle bir Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti.

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ANKARA'DA CEMEVLERİNE ÇİRKİN SALDIRI

30 Temmuz'da Ankara'da 45 dakika içerisinde 3 cemevine çirkin saldırılar düzenlenmiş, açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanmış, diğer ikisi ise ev hapsi ve adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.