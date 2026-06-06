Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Halk Bank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 3’üncü Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Kıymetli dostlar, ‘İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması’ temasıyla tertip edilen zirvede fevkâlâde nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü, fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek.

‘DEMİRÖREN MEDYA’YI TEBRİK EDİYORUM’

Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometretaşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Albaraka Forum başta olmak üzere, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimiz başta olmak üzere, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Varlık Fonu’na, İstanbul Finans Merkezi’ne, İslam İşbirliği Gençlik Formu’na ve İbn Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halk Bankımızı, Türk Hava Yollarımızı, Anadolu Ajansımızı ve Demirören Medya’yı tebrik ediyorum.

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‘İSRAİL MEZALİMİ DEVAM EDİYOR’

Şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hâlâ devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan’ın güneyinden Beyrut’un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez’deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan Hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır.

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‘SÖMÜRÜ VARSA BEREKET OLMAZ’

Dolayısıyla bereket, kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mevhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı, adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans,sadece Müslümanların için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, tasarruf finansmanı ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı, yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. Katılım finans sistemini Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi’nin iki taşıyıcı kolonundan birinin Fintech, diğerinin ise Katılım Finans olması, bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir.

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‘İSTANBUL FİNANS’TA İNDİRİM SÜRESİNİ 2047’YE UZATTIK’

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Katılım Finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzak attık. Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkardık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları ile nitelikli uluslararası çalışanlara yönelik gelir vergisi avantajlarını devreye aldık. İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurtdışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri, kurumlar vergisinin dışında tuttuk. Tek Durak Ofisi’mizi 15 gün önce İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtık. 2027-2030 dönemini kapsayacak Katılım Finans Strateji Belgesi’nin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye’de Katılım Finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aktif büyüklüğü 4.7 trilyon lirayı aşan katılım bankacılığı, sektördeki payını yüzde 9.5 seviyesine yükselterek güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Hali hazırda 3’ü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız, çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Katılım sermaye piyasalarında ise Sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle toplam Sukuk ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesine geldi. Bu tutarın yüzde 64’ü Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yüzde 36’sı ise Katılım Finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kesimin Sukuk ihraçları da bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 33.3 artışla 16.6 milyar lira oldu. Yani, kamu ve özel sektörün Katılım Finans araçlarına olan ilgisi güçlenerek devam ediyor.”

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3 KATILIM BANKASI BİRLEŞECEK... EMLAK KATILIM HALKA AÇILIYOR

Katılım Finans sistemine güç katacak iki haberi burada sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası’nı 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım’a çevirmiş, böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de Katılım Finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede Katılım Finans’ın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, Emlak Katılım’ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkân sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım’ın birleştirilmesi olacaktır. Bu 3 katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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‘BU ŞEHRİN TADINI ÇIKARIN’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, konuşmasının başında uluslararası katılımcılara İstanbul’un güzelliklerinin tadını çıkarmalarını tavsiye etti: “Kıtaları, kültürleri ve kalpleri birbirine bağlayan bu aziz şehirde 3’üncü İslam Dünya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden bu önemli zirveye iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvemizi yurtdışından teşrif eden konuklarımıza, her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, yeşili ve mavisiyle göz kamaştıran bu şehrin tadını çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burada geçirdiğiniz zamanı ve İstanbul’un manevi havasını uzun yıllar boyunca huzuru kalple yâd edeceğinize inanıyor, ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün bir kez daha, Albaraka grubunun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil’i rahmetle yâd ediyor, Rabb’im mekânını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih’in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.”

ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası’nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah’ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi’ne katıldı.