Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hodri meydan seçimlerde çık karşımıza

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Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ORALARA GİTMEYE GEREK YOKTU

“(CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi) Biliyorsunuz bu zat seçime artık ayların kaldığı bir dönemde Amerika’ya gitti. Gezisinin medyaya yansıyan kısımlarındaki ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmayacak görüntüleri değerlendirme gereği duymuyorum. Benzin istasyonuna girmiş, orada hamburgerci varmış ve bu hamburgerciye takılmış ve 8 saat orada geçmiş. Bu görüntüleri vermek için oralara kadar gitmeye gerek yoktu, burada da bir istasyona takılabilirdi, orada da restoranlar var, orada bu işi halledebilirdi.

TÜRKEVİ’NE GİTMEDİ

Gezinin bir de bilinmeyen, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika’ya gönderen partisine düşer. Yine bu zatın Amerika’da görüştüğü FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlarla ilgili muhasebeyi yapmak da 6’lı masa ortaklarının görevi. Bir de vermediği görüntüler var. New York’a kadar gideceksin, Türken Vakfı’nın yurt inşaatının önünde hezeyanlar savururken yakınındaki ülkemizin gurur abidesi olan Türkevi’ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın.

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ORTAKLARINI İKNA EDELİM

Buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrı yapmak istiyorum; madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Yok, eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına maruz kalarak ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti’nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi senin de en büyük güvencendir. Hayallerinle arana engel koyanlar kimlerse söyle, onlara karşı birlikte mücadele edelim. Gerekiyorsa altılı masadaki görünen ortaklarını da masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim.”

ÇELEBİ’YE AK PARTİ ROZETİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, grup toplantısı konuşmasına başlamadan önce AK Parti’ye geçen milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye rozetini taktı. Çelebi, “Neden buradayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım” dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan, Çelebi ve eşine ‘Çocuklar kaç tane?’ diye sordu. Çelebi ‘Bir tane efendim. (Eşini göstererek) Doktora, kariyer...’ şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Erdoğan, “Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmaktır. Sayıları artırmak lazım. Allah’tan isteyelim... Devam... Bak PKK’nın beş tane, on tane, on beş tane var” dedi.

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BEN MUHAFAZAKAR DEVRİMCİYİM

ERDOĞAN Kılıçdaroğlu’na, “Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakâr devrimciyim” diye seslendi: “Türkiye’de ucunu bıraksak kısa sürede yeniden sökün edecek darbeci, cuntacı damarlarla mücadele yürek ister. Küresel siyasi ve ekonomik güçlerin milletin iliğini sömürmek için kurdukları tezgâhları bozmak yürek ister. Gerektiğinde akıntıya karşı kürek çekerek ülkeyi büyütmek, istikrarı sürdürmek, sınırlarımızın ötesine taşıdığımız güvenlik çizgisini korumak sadece yürek değil azim, kabiliyet, fedakârlık ister; bu da ancak Cumhur İttifakı’nda var.”

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MADEN KAZASI: KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

CUMHURBAŞKANI Amasra Maden Ocağı’ndaki kazaya ilişkin şunları söyledi: “Elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Son dönemde mevzuatta yaptığımız düzenlemeler doğrultusunda, diğer ocaklarımız gibi Amasra’da da toplamda 50 kalemi bulan iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Renksiz, kokusuz, tatsız, zehirsiz bir gaz olan metan patlayıcı özelliğiyle tüm dünyada maden işletmelerin ve madencilerin korkulu rüyasıdır. Kömür ocağımızda tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Kurumlarımız ve uzmanlarımız çalışmalarını tamamladıktan sonra bunu öğrenebileceğiz.

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KAZA VE KADERE İNANIRIZ

Kazanın meydana geldiği maden ocağı son olarak ağustos ayında 7 gün süreyle 2 maden ve 1 jeoloji mühendisi tarafından denetlenmiştir. Kaza raporlarının çıkmasıyla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından da milletimiz emin olsun. Ama biz aynı zamanda burası inananlar için çok çok önemli, kadere inanan insanlarız.

Özellikle kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette sistemde belirlenen eksikler, aksaklıklar varsa giderilmesini sağlayacağız. Elbette şehitlerimizin geride kalanlarına tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. Bunları yapmak hem bulunduğumuz makamın sorumluluğunun gereğidir hem de milletimizle aramızdaki gönül bağının neticesidir. Tüm bunları yaparken, mukadderata, Rabbimizin yazgısına teslim olacağız.”