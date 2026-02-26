×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hocalı Katliamı#Anma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamında hayatını kaybedenleri andı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'na ilişkin sanal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Gözden KaçmasınABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur: ABDnin füze stoğu tükenme noktasında Pezeşkiyandan nükleer açıklamasıABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur: ABD'nin füze stoğu tükenme noktasında! Pezeşkiyan'dan nükleer açıklamasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNetanyahudan Türkiye karşıtı plan Altıgen ittifakın ilk adımıNetanyahu'dan Türkiye karşıtı plan! 'Altıgen ittifakın ilk adımı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hocalı Katliamı#Anma

BAKMADAN GEÇME!