Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her sorunu çözer, her oyunu bozarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletim, sayın başkan, değerli vekiller, TBMM yasama yılı açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Her Meclis açılışında ilk günde, bundan 105 yıl önceki heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Halkın oyları ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak sizinle aynı heyecanı yaşıyorum. 28. dönem 3. yasama yılı ülkemizde ve bölgemizde yoğun bir çalışma takvimine sahne oldu. Meclis'imiz faaliyetleri ile milletimizin iradesini en güzel şekilde temsil etti. Meclis'imizin tüm mensuplarına şahsım, ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 10 ay boyunca teklifleri ile önergeleri ile, ufuk açıcı değerlendirmeleri ile her bir vekile şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.

Her zaman söylediğimizi gibi asıl olan milletin ve memleketin esenliğidir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Memleketin hak hukukunu savunmada biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz beraberiz.

"TBMM, DEMOKRASİNİN MERKEZ ÜSSÜDÜR"

Siyasette faklı kulvarlarda rekabet halinde olsak da söz konusu memleket olunca ortak paydada buluşmamız milli meseledir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayış ile hareket eden herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Milleti temsil gibi ulvi görevi icra eden vekillerimize çalışmalarında rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Burası aynı zamanda demokrasimizin merkez üssüdür.

15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının sonik patlamalarına ve tepesine yağan bombalara rağmen milletin emanetine sahip çıkan meclisimiz ikinci defa gaziliğe müşerref olmuştur. Darbe girişimini püskürterek dünya parlamentoları arasında adını onurla yazdırmıştır.

Meşruiyetini doğrudan milletimizden alan TBMM daima hakkın haklının ve mazlumun yanında yer aldı. İsrail'in Filistin'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma, devlet terörüne en güçlü tepki bu koltuklardan yükseldi. Milletimizin milletine tercüman olan meclisimiz 7 dildeki ortak bildiri ile farkını ortaya koydu. Soykırım hakkındaki tezkere zulme göz yumanlar için çok güçlü mesaj olmuştur. Filistin'i destekleyen parlamentolardaki çalışmaları meclisimizin bir diğer başarısıdır.

Filistinli mazlumlarla dayanışma sergileyen partilere ve vekillere kalpten teşekkür ediyorum. Geçen haftaki BM kurulu başta olmak üzere her platformda Filistin davasının gür sesi olduk. Şahsımızı ve ülkemizi hedef alan karalama kampanyalarına karşı izzetli duruşumuzu muhafaza ettik. İşgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. TBMM Gazze sınavını tarihimize yaraşır biçimde tam ve eksiksiz şekilde verdi. Gazze'ye insani yardımlarımızı göndererek, İsrail ile ticareti 1.5 yıl önce keserek, soykırım davasına müdahil olarak Filistinlilerin yanında dimdik durduk.

"FİLİSTİN DAVASI İLE 2 YIL ÖNCE TANIŞMADIK"

Türkiye'nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı, bizim kendileri için neler yaptığımızı, nasıl bir özveriyle gayret ettiğimizi çok ama çok iyi bilmektedir. Ancak buna rağmen, ülkemizin ve hükümetimizin bu konuda sicili hiç de parlak olmayan çevrelerden gelen haksız ve hadsiz eleştirilere maruz kaldığını görüyor. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Biz ve arkadaşlarımız birileri gibi Filistin davası ile 2 yıl önce tanışmadık, biz bu davaya ömrümüzü adadık. Son nefesimize kadar Filistin'in ve ilk kıblemiz olan Kudüs'ün hakkını korkusuzca savunacağız. Tarih bu omurgalı duruşumuz nedeni ile Türkiye'yi altın harflerle yazacaktır. Trump ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Gazze gündemimizin ilk sırasındaydı. Çağrımızı yaptık ve duruşumuzu net biçimde ortaya koyduk. Savaşın kazananı adil barışın kaybedeni olmaz. Filistin barışı en fazla hak eden millettir. Gazze, kana gözyaşına ve yıkıma artık doymuştur. Bu utanç artık son bulmalıdır. Tek bir çocuğun daha hayattan koparılmasını istemiyoruz. Biz tek bir masumun daha hayattan kopartılmasını, tek bir çocuğun daha açlıktan ölmesini, Gazze'ye tek bir bombanın daha düşmesini istemiyoruz. Türkiye olarak bunun için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulana kadar mücadelemiz sürecek. Nasıl Suriye'nin özgürlüğünü görmeyi rabbim bize nasip ettiyse Gazze'de güzel günleri göreceğimize de tüm kalbimle inanıyorum. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize buradan dayanılma mesajlarımızı gönderiyor ve bundan sonra da yanlarında olacağımızı önemle ifade ediyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİÇBİR DÜNYEVİ GÜÇ KARŞISINDA TAVİZ VERMEZ"

Sayın Bahçeli, geçtiğimiz yıl Terörsüz Türkiye için düşüncelerini paylaştı ve gerekli adımlar atılarak önemli mesafe atıldı. Terörsüz Türkiye'nin mimarlarından olan sayın Bahçeli'ye ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu bir yıllık süreçte Türkiye'nin terörden arındırılmasında DEM Parti ve heyetine de şükranlarımı sunuyorum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'i de buradan rahmetle anıyorum. Terör örgütü de feshini duyurmuş ve sembolik törenle silahlarını yakmış ve terör belası böylece bitme noktasına gelmiştir. Sürecin hassas olduğunun farkındayız. En başından beri olumlu bakıyor ve olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dünyevi güç karşısında taviz vermez, diz çökmez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı partilerin tahrikleri ile zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğin güçlenmesidir. TBMM'deki komisyon çalışmalarını tamamlayınca elimizde önemli doneler olacaktır. Önerilerin hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecek. Bu komisyon da göstermiştir ki silah ile çözüm olmaz. Her şey saygı çerçevesinde konuşulabilir, tartışılabilir ve istişare edilebilir. Milli dayanışma komisyonumuz bu olgunluğu sergilemiş ve Türkiye'nin bu olgunluğa eriştiğinin delili olmuştur. Komisyon üyelerine teşekkür ediyor bundan sonraki oturumlarında başarılar diliyorum.

"SURİYE'DE DEJAVU YAŞANMASINA İZİN VERMEYİZ"

86 milyonun bir olduğu Türkiye enerjisini refah için harcayacaktır. İnşallah yeni atılımlara da fırsat oluşacaktır. Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri baskısı ile Müslüman düşmanı ülke ve odaklar tarafından istismar edilmesine rıza göstermeyiz. Suriye'nin bölünme planlarının bugün e karşısındayız. Gerekse herhangi bir terör oluşumunu önlemek için diplomasinin tüm kanallarını devreye aldık. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin politikası bellidir. Türkiye Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecek. Bu ilkeli tavrımız Kürt kardeşlerimizin aleyhine değil tam tersine onların lehinedir. Bölgemizin terörden kurtarmak için bir adımdır. Hepimiz ortak geleceğin yolcularıyız. Aklıselim ile hareket edildiğinde, bin yıllık ortak maziden beslenen bir gelecek tasavvuruyla yaklaşıldığında evelallah her sorunu çözer, her oyunu bozarız. Biz birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimizde, bölgedeki sıkıntılar tek tek çözülecek, bölge kalıcı barış ve huzura kavuşacaktır. Aramıza simsarlar girdiğinde çatışma, kan gözyaşı eksik olmayacaktır. Nasıl Çanakkale'de Türk Kürt Arap birlikte vatanı savunduysa yakında da ülkenin refahını kalkınmasını birlikte tahkim edecektir.

6 Şubat'ın izlerini silmeyi başardık. 350 bininci konutun kurasını çekiyoruz. Yıl başına kadar 450 bin konutu teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar deprem bölgemiz için kamu olarak güncel rakamlarla 3,6 trilyon lira, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık.

Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Enflasyon rakamları son 45 yılın en düşük enflasyonu oldu. Hedef bu yılın sonunda yüzde 30'a indirmek.

2026 senesi Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz.

Türkiye’de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir