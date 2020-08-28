Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından camideki cemaate seslenerek, koronavirüsten korunmak için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

"Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

ERDOĞAN: PAZARTESİ GÜNÜ GİRESUN'DA OLACAĞIM



Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:



Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek. Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşerilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir taksi durağını ziyaret etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, aracında kendisini arayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Daha sonra güzergahı üzerinde bulunan Üsküdar Nato taksi durağında makam aracını durduran Erdoğan, aracından inerek taksi durağına ziyarette bulundu.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çay içen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.