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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hendrik Wüst'ü kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Hendrik Wüst#Dış Politika
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü Cumhurbaşkanlığ Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hendrik Wüstü kabul etti

ERDOĞAN, SUBİANTO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Subianto'nun görüşmesinde Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hendrik Wüstü kabul etti

İki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Hendrik Wüst#Dış Politika

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