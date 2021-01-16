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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz koşuyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz koşuyoruz
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da resmi açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter adresinden, "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Manisa'da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 enerji santrali ve Soma ile Kırkağaç'a sağlanacak doğal gaz arzının ülkemize, Manisalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, "Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz" başlığıyla "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz." ifadeleri ve santrallere ilişkin bilgiler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz koşuyoruz

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