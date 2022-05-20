Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ENGELLERDEN KORKMAYIN

“İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın.

MÜJDELERİNİ BEKLİYORUZ

Şimdi hedef Paris. Tokyo’yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla yola devam edeceğiz. Az önce bir müjde daha aldım. O da Dünya Boks Şampiyonası’nda İstanbul’da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın (bugün) akşam dört tane finalistimiz var yine kadınlarda. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz.

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Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Gençlerimiz kimi akademik, kimi mesleğindeki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, en büyük güç kaynağıdır.”