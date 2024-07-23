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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatayın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 21:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Hataylıların güçlü iradesiyle alınan ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olan Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, bu millî dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Mesaj

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