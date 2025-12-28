Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay’dan seslendi: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘455 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün Hatay’daydı. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi’nde “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

DEPREM TURİSTLERİ YOK BİZ BURADAYIZ

“Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla yaralarımızı beraberce sardık. 23 yıl boyunca emanetinize ihanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bu günlere gelmeyi başardık. Bugün anlımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. 6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde ‘bedava ev’ sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortada dolananlar vardı. ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, 100 yılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok, deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, ‘evleri mültecilere verecekler’ diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbiri yok; ama biz burada, sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi sizin yanındayız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KURUM VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı başarıya Hatay’da şahitlik ediyoruz. 455 bininci afet konutunu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üstüne çıkarak, tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve işyerlerimizin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta Murat Kurum kardeşime, mimar ve mühendislere, işçi kardeşlerimize, yüklenici firmalara ülkem adına teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

150 MİLYAR DOLARI AŞAN AĞIR BİR FATURA

6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Bununla birlikte endişe ve ümitsizliğe asla kapılmadık. Depremin ilk dakikalarından itibaren derhal çalışmaya geçtik. Kefen parasını deprem bölgesine gönderen 84 yaşındaki Remzi dededen kumbarasında biriktirdiği parasını depremzede kardeşlerine yollayan 8 yaşındaki Muhammed evladımıza kadar tarihimize, kimliğimize, inancımıza yaraşır bir şekilde milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede ter dökerek 200 bin mimar, mühendis ve emekçi kardeşimizle bugünlere ulaştık. Hatay’da anahtarları teslim edeceğimiz konut ve işyerlerimizin sayısını da 153 bin 755’e çıkarmış oluyoruz. Sadece konut inşa etmedik, şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 455 bin konut hazımsızlığı Haberi görüntüle

İskânın yanı sıra başta savunma sanayi olmak üzere istihdam sağlayıcı projeleri hayata geçirdik. Defne’de başlayan Antakya merkez ve Samandağ’ı da içine alan hat boyunda Türkiye’nin en büyük atık su temelinin ve tünelinin inşasına devam ediyoruz. Toplam 1 milyon 30 dekar sulama sahasına sahip Tahta Köprü Barajı ve Reyhanlı sulamaları çalışmaları sürüyor. 180 bin metreküp kapasiteye sahip ileri biyolojik atık su arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte Hatay’ın kanalizasyon problemi çözülmüş, Asi Nehri’nin de kirlilik sorunu ortadan kalmış olacak. Tarihi yapılarımızı da çok titiz bir restorasyon sürecinden geçirdik. Hatay’ın sembol eserlerinden Habib-i Neccar Camimizi aslına uygun şekilde restore ederek ibadete açtık. Harbiye Şelaleleri’ni de eski güzel günlerine kavuşturacağız. Hatay’daki 55 bin 681 bağımsız bölümle birlikte Kahramanmaraş’ta 22 bin 81, Malatya’da 11 bin 367, Adıyaman’da 4 bin 833, Osmaniye’de 3 bin 357, Elâzığ’da 2 bin 568, Gaziantep’te bin 620, Şanlıurfa’da bin 333, Diyarbakır’da 887, Adana’da 692, Kilis’te 308, Kayseri’de 224, Tunceli’de 201, Bingöl’de 27 olmak üzere toplam 105 bin 179 konut, köy evi ve işyerini daha depremzedelerimize teslim ediyoruz. Böylece sözümüzün arkasında durarak 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz.”

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye’nin aydınlık yarınlarına güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti’ye ve güçlü bir Cumhur İttifakı’na ihtiyacı var. Vatandaşlarımızla birlikte Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızda tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Bölgemizde yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu görüyorsunuz. Müslüman kanıyla beslenenler, bizleri birbirimize düşürmek isteyenler çok büyük bir mesai içinde, aramıza fitne sokmaya çalışanların kimler olduklarını bizler biliyoruz, onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız. ‘Terörsüz Türkiye’den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı ‘Terörsüz Bölge’ye de hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye’nin, büyük Türkiye’nin inşasını hiç kimse engelleyemez. Hz. Hızır Türbesi de bizimdir, Habib-i Neccar Camisi de Vakıflar Köyü de bizimdir, Hz. Musa Ağacı da. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri… Hepimiz biriz beraberiz. Bu toprakların bin yıllık sahipleriyiz. Daha nice yıllar barış içinde, komşuluk ve kardeşlik hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz.

Gözden Kaçmasın 2025’in şampiyonu gümüş Haberi görüntüle

MECLİS VE HABİB-İ NECCAR CAMİİ RESTORE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da depremde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan eserleri de inceledi. Tarihi Meclis binasının açılışına katılan Erdoğan ardından Habib-i Neccar Camii’nde incelemelerde bulundu. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi’nin yeniden ışıklandırılması törenine de katılan Erdoğan’a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti.

ANAHTARLAR VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailelere anahtar teslimi yaptığı törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve işyerleri için kura çekimi yapıldı. Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunuldu. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası yer alıyor.

DEVLET BAHÇELİ: GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN’I ERDOĞAN’DIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törende bir konuşma yaptı ve özetle şunları söyledi: “Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. Bu gurur tablosunu hazmedemeyenler, hâlâ ‘onu başaramadınız, bunu yapamadınız’ masalı okuyanlar şunu unutmasın ki güneş balçıkla sıvanmaz.

MURAT KURUM BEY DE GÜNÜMÜZÜN SİNAN’I

Boş hayallerin pençesinde kıvrananlar, hasislerin kifayetidir. Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah’ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum’a, tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan’ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır. Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Hak, hak sahibine verilmiş nitekim adalet tecelli etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. Hepimiz biriz. Hep birlikte Türkiye’yiz. Dağılırsak yem oluruz. Gazabın ateşinden ancak bu sayede uzak durabiliriz.”

3 YILDA 455 BİN 357 KONUT VE İŞYERİ YAPILDI

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde süren 455 bin konut ve işyerini kapsayan dev proje dün tamamlandı. Son konutlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da katıldığı törenle sahiplerine verildi. Hatay’da 55 bin 681, Kahramanmaraş’ta 22 bin 81, Malatya’da 11 bin 367, Adıyaman’da 4 bin 833, Osmaniye’de 3 bin 357, Elâzığ’da 2 bin 568, Gaziantep’te 1620, Şanlıurfa’da 1333, Diyarbakır’da 887, Adana’da 692, Kilis’te 308, Kayseri’de 224, Tunceli’de 201, Bingöl’de 27 olmak üzere toplam 105 bin 179 konut, köy evi ve işyeri yapıldı. Böylece 11 ilde 455 bin 357 bağımsız birim tamamlanarak sahiplerine verilmiş oldu.



