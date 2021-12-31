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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı anma programında konuştu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hasan Karakaya#Haliç Kongre Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakayayı anma programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler.' ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Hasan Karakaya kardeşimin hatırasına sahip çıkan program için teşekkür ediyorum. Yiğit bir gazeteciyi anmak için buradayız. Suudi Arabistan ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kardeşimizi kaybettik. Kaleminin silahşörüydü.

Basınımızın cesur kalemini rahmetle yad ediyorum, baş sağlığı diliyorum. Basınımızın bu yürekli kaleminin ruh dünyasına şahitlik ettik. İki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir Necip fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır.

Son nefesini Resulü Ekrem efendimizin şehrinde vermekle müşerref oldu.

Hasan kardeşimizin dediği gibi asıl mesela şan şöhret değildir. Asıl mesele geride hayırla yad edilecek bir miras bırakmaktır, son nefesimizi bir Müslüman olarak vermektir. Gençler Hasan ağabeyinizi çok iyi tanıyın. TÜGVA olarak bunun hakkını verin. Hasan Karakaya 58 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengaverdi.

Halkın ve Hakkın sesi olmuştur, darbeciler kalemini esir alamamıştır. Karakaya linç edilmek pahasına milletin değerlerini savunmuştur. Zulmü alkışlayanlardan asla olmamıştır. Ne söylemişse hesapsız söylemiş, adam gibi adam olmuştur.

Hasan Karakaya bir gazeteci olarak kaos ortamını yaşamıştı. 1990’larda ülkenin tekrar istikrarsızlığa sürüklenişine şahitlik etmişti. Türkiye’nin son kırk yılındaki iniş çıkışları görmüştü. Mert bir gazeteci olarak halkımızın beklentilerine tercüman olmaya çalıştı. Katsayı engelinin kaldırılmasından, başörtüsüne serbestlik getirilmesine, Ayasofya'nın ibadete açılmasına kadar, Hasan Karakaya'nın emeğini, katkısını görürsünüz.

2002’den itibaren tarihi bir dönüşüme imza attık. 10 yıllardır Demoklas'in kılıcı misali milletin tepesinde ne varsa tek tek çöpe attık. Millete parmak sallayanlar, milli iradeyi yok sayanlar bizim dönemimizde bağımsız Türk mahkemelerinde mahkum oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakayayı anma programında konuştu
Hasan Karakaya’yı rahmetle hasretle anıyorum. Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla.

HASAN KARAKAYA KİMDİR?

Akit Gazetesi Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya 1957 yılında Manisa’da doğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakayayı anma programında konuştu

Yükseköğretimini gazetecilik alanında yapan Karakaya sırasıyla Başkent Gazetesi, Milli Gazete, Türkiye Gazetesi, Cuma Dergisi, Vakit ve Yeni Akit gazetelerinde çalıştı. Karakaya Nisan 2013’te ‘akil insanlar’ listesinin Ege Bölgesi’nden girmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakayayı anma programında konuştu


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