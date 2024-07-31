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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye’ye yönelik kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Hamas#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin, 'Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.' açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." ifadelerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

'SİYONİST BARBARLIK EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKTIR'

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Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Haniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

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İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

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Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

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'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İLE İSLAM ALEMİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Haniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye’ye yönelik kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Hamas#İsrail

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