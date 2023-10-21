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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hamas#Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 19:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hamas#Gazze

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