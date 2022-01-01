Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız kazanca ağır bedel

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) 12. Olağan Genel Kurulu’nda ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

KUR MAKULLEŞİR

“Üretim, istihdam, ihracat tarafında işler yolunda gidiyor. Fabrikalarımız, harıl harıl çalışıyor, üretiyor. Bu süreçte elbette önümüze sıkıntılar da çıkıyor. Yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma, diğeri de fiyatlardaki fahiş artıştır. Aldığımız tedbirlerle bu iki sorundan döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Bunu sağlamak için elimizdeki imkanları da kullanacağız.

ÜZÜNTÜLÜYÜZ AMA

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Bir süredir yaşanan gelişmeler kur üzerinden ülkenin ve milletin felaketi pahasına haksız kazanç sağlama niyetinde olanları bunun bedelini ağır bir şekilde ödemek mecburiyetinde kalabildiklerini göstermiştir. Yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülüyüz. Ama ülkemizin ve milletimizin selameti için doğru olanı yapmakta boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızdan tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini, alışverişi döviz üzerinden olmayan firmalarımızdan da paramızı kullanmalarını tavsiye ediyorum.

‘YASTIK ALTI’ ÇAĞRISI

Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek, ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır. Faiz aşağı, faiz yukarı. Arkadaşlar, artık lütfen bu işi kitabımızdan bir defa çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Bu değerler silsilemize eğer inanıyorsak, o zaman biz batının bu kapitalist mantığıyla, onların kapitalist anlayışıyla biz hareket edemeyiz. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına diyoruz ki, kendimizin ve evlatlarımızın geleceğine işinize, ekmeğinize sıkı sıkıya sarılarak, yeni yatırımlarla destek olun.”