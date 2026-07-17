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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara telefonda seslendi

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#Hakkari#Kadın Şenliği#Terörle Mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara telefonda seslendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 19:45

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kadın Şenliği"ne katılanlara telefonda seslenerek, İstanbul'dan selam ve sevgilerini iletti.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayladaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi:

"Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkarili kadınlara telefonda seslendi

Erdoğan, bir vatandaşın Hakkari'ye davet etmesi üzerine, "İnşallah." yanıtını verdi.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, bölgede sağlanan güven ortamına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

 

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#Hakkari#Kadın Şenliği#Terörle Mücadele

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