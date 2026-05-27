Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacıların bayramını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 22:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacılar ile telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.

Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi.

Bakan Kurum burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti.

Kurum, Erdoğan'a, "Efendim burada 300'e yakın hacımız var, seslenmek ister misiniz?" diye sorarak, bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hacılara seslenerek, "Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hacıların bayramının mübarek olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun." dedi.

Türk hacılar, kendilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

 

#Cumhurbaşkanı#Hac#Bayram

