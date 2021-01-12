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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 19:46 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güncellenen koşullarının ve gizlilik ilkesinin Türkiye'deki kullanıcılar tarafından 8 Şubat'a dek onaylanmasını şart koşmuş, bu tarihe dek onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildirmişti.

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