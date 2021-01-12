Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güncellenen koşullarının ve gizlilik ilkesinin Türkiye'deki kullanıcılar tarafından 8 Şubat'a dek onaylanmasını şart koşmuş, bu tarihe dek onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildirmişti.
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