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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güven Mektupları#Büyükelçiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya, İsveç ve İrlanda büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.

Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güven Mektupları#Büyükelçiler

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