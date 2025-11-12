Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcü mevkidaşıyla görüştü

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİ TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili’ye teşekkür etti.

ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE

Gürcistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.