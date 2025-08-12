×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili’yi törenle karşıladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gürcistan#Mikheil Kavelashvili
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 16:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili’yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Kavelashvili, içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Mikheil Kavelashvili’ye protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikheil Kavelashvili’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavelashvili’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikheil Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikheil Kavelashvili, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
