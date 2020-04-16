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Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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