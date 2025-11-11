×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü: Kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü: Kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı
Kasım 11, 2025 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanımıza iletti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.

