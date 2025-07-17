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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Kore#Lee Jae-Myung
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekâya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye’ye davet etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Kore#Lee Jae-Myung

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